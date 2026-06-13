Tunis | Bulletin météo pour cette nuit

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), les conditions météorologiques restent globalement stables pour la soirée et cette nuit.

L’INM annonce un temps généralement peu nuageux sur la plupart des régions du pays avec un appel à la prudence côté vent, en particulier près des côtes et dans le sud.

Pour les températures, l’INM prévoit des nocturnes variant entre 18°C et 22°C au nord et sur les hauteurs et entre 23°C et 27°C sur les autres régions.

Y. N.