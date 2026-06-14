Mondial 2026 | La Tunisie ouvre devant la Suède

L’équipe de Tunisie entrera en lice dans la Coupe du monde de football en rencontrant la Suède, dans le cade du Grupe F, qui comprend aussi le Japon et les Pays-Bas, demain, lundi 15 juin 2026, à 3h00 heure tunisienne, au stade de Monterrey, au Mexique.

Voici la composition probable de l’équipe conduite par Sabri Lamouchi : Mouhib Chamekh, Montassar Talbi, Karim Rekik, Ali Abdi, Yan Valery, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Elias Saad, Firas Chaouat en pointe.

La rencontre sera arbitrée par l’Argentin Falcon Perez.

Après les deux matches du Qatar et du Maroc qui ont réalisé un nul 1-1 face, respectivement, à la Suisse et au Brésil, les coéquipiers de Hannibal Mejbri vont devoir démarrer la compétition sur une note positive, en évitant la défaite, surtout après le calamiteux 0-5 en amical contre l’Autriche. Selon certains analystes, Amine Ben Hamida sera peut-être aligné, à cet effet, comme un troisième axial. Wait and see…

I. B.