Sebkhet Sejoumi | Focus sur la sauvegarde des oiseaux d’eau menacés

Dans le cadre d’une session de formation régionale sur la conservation des espèces, l’Association Les Amis des Oiseaux (AAO) a accueilli, le 10 juin 2026, une quarantaine de participants venus de six pays à Sebkhet Sejoumi

Le 10 juin 2026, l’Association a accueilli à Sebkhet Sejoumi 40 participants de différentes nationalités (Algérie, Égypte, Liban, Libye, Maroc et Tunisie), présents en Tunisie dans le cadre d’une formation sur la conservation des espèces, organisée par l’UICN-MED et le ministère de l’Environnement.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’importance de Sebkhet Sejoumi aux échelles internationale, régionale et nationale pour les oiseaux d’eau, ainsi que pour plusieurs espèces globalement menacées.

Une attention particulière a été portée à l’érismature à tête blanche, espèce mondialement menacée, pour laquelle une concentration sans précédent de plus de 2 000 individus a été observée sur le site en janvier 2022 (voir notre publication à ce sujet : https://www.researchgate.net/…/391212929_Wintering…).

Les participants ont également pu découvrir les principaux enjeux de conservation de cette zone humide d’importance majeure, ainsi que les efforts déployés pour sa préservation et la valorisation de sa biodiversité.

Communiqué

Photos: UICN-MED