Grand-Tunis | Coupures d’eau programmées dans plusieurs quartiers

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) annonce que des perturbations et des coupures de l’approvisionnement en eau courante seront enregistrées à partir du mardi 16 juin 2026, dès 5 heures du matin.

Cette interruption est due à des travaux de raccordement de nouvelles conduites principales, ajoute la même source en précisant que plusieurs quartiers du Grand Tunis et du gouvernorat de Ben Arous sont concernés par cette mesure, notamment :

Ibn Sina 2 et El Kabaria

El Mourouj 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Nouvelle Médina 1, 2 et 3, El Yasminét, Ben Arous centre

Naassen, Douar El Houch, Bir Kassâa ainsi que plusieurs zones industrielles de la région.

Dans son communiqué, la Sonede indique que ces coupures s’étaleront sur une durée de 24 à 48 heures selon les secteurs et que la reprise de l’approvisionnement se fera progressivement à partir des mercredi 17 et jeudi 18 juin 2026.