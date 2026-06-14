Le poème du dimanche | ‘‘La poésie’’ de Serge Pey

Né à Toulouse en 1950, Serge Pey est poète-acteur, performeur, plasticien, universitaire. Fondateur des revues Emeute et Tribu.
De mère occitane et de père catalan anarchiste, réfugié pendant la guerre d’Espagne, il est marqué dans son enfance par une condition sociale et politique difficile qui scelle sa poésie dans l’engagement et la solidarité, très tôt. Entre situationnisme et surréalisme, elle est action, cri politique, révolte et contestation. Il a séjourné dans les Amériques avant de s’établir en France, en 1980 et publier une œuvre riche et abondante, plus de 150 textes. Sa voix est un vrai art déclamatoire, aujourd’hui ; porte et se distingue dans la poésie française actuelle par la rébellion permanente.
Tahar Bekri
La poésie est basse
Il faut se pencher pour la ramasser
au milieu des chaises renversées
La poésie
n’existe pas isolément
au-dessus des choses
assises sur des chaises
Et pourtant elle est captive
de ce qui la constitue
justement en beauté
quand une chose se lève
de la chaise
La poésie
n’est jamais une vérité
sans la réalité
d’une chaise qui s’assoit
sur une autre chaise
La poésie va jusqu’au bout
de l’homme
qui démonte la chaise
pour faire du feu
La poésie est une décision
qui croit à l’exigence
des mots d’une chaise démontée
On a tellement frappé
sur le nez de cette chaise
qu’elle continue à saigner
sans qu’on s’aperçoive
que c’est un homme
qui saigne sur elle
car ses barreaux ont traversé
son cœur
La poésie est une chaise
que l’on saisit par le dossier
non pour s’asseoir
mais pour se battre.
(Remerciements Site : poèmes.co)
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