Le poème du dimanche | ‘‘La poésie’’ de Serge Pey

Né à Toulouse en 1950, Serge Pey est poète-acteur, performeur, plasticien, universitaire. Fondateur des revues Emeute et Tribu.

De mère occitane et de père catalan anarchiste, réfugié pendant la guerre d’Espagne, il est marqué dans son enfance par une condition sociale et politique difficile qui scelle sa poésie dans l’engagement et la solidarité, très tôt. Entre situationnisme et surréalisme, elle est action, cri politique, révolte et contestation. Il a séjourné dans les Amériques avant de s’établir en France, en 1980 et publier une œuvre riche et abondante, plus de 150 textes. Sa voix est un vrai art déclamatoire, aujourd’hui ; porte et se distingue dans la poésie française actuelle par la rébellion permanente.

Tahar Bekri

La poésie est basse

Il faut se pencher pour la ramasser

au milieu des chaises renversées

La poésie

n’existe pas isolément

au-dessus des choses

assises sur des chaises

Et pourtant elle est captive

de ce qui la constitue

justement en beauté

quand une chose se lève

de la chaise

La poésie

n’est jamais une vérité

sans la réalité

d’une chaise qui s’assoit

sur une autre chaise

La poésie va jusqu’au bout

de l’homme

qui démonte la chaise

pour faire du feu

La poésie est une décision

qui croit à l’exigence

des mots d’une chaise démontée

On a tellement frappé

sur le nez de cette chaise

qu’elle continue à saigner

sans qu’on s’aperçoive

que c’est un homme

qui saigne sur elle

car ses barreaux ont traversé

son cœur

La poésie est une chaise

que l’on saisit par le dossier

non pour s’asseoir

mais pour se battre.

(Remerciements Site : poèmes.co)