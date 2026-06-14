Tunisie vs Suède en live streaming : Coupe du Monde 2026

Alors que la Tunisie affronte la Suède pour son premier match du Groupe F de la Coupe du Monde 2026, l’attente est à son comble avant ce choc programmé lundi à 03 h00 (heure tunisienne) à Monterrey. Sous la direction de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage comptent notamment sur Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Achouri et Firas Chaouat pour inquiéter la sélection suédoise menée par Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga et Victor Lindelöf, et tenter d’effacer une préparation entachée par une lourde défaite face à la Belgique. Cette première rencontre, retransmise sur beIN Sports Max, pourrait façonner les espoirs tunisiens de franchir pour la première fois de leur histoire le cap du premier tour.

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