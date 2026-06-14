Trois femmes décèdent dans un accident de la route à Gafsa

Un grave accident de la route survenu ce dimanche matin, 14 juin 2026, dans le secteur de Khamassia, délégation de Sidi Aich, gouvernorat de Gafsa, a coûté la vie à trois femmes.

L’accident est survenu lors d’une collision frontale entre un camion transportant des céréales et une voiture, comme l’a confirmé une source médicale de l’hôpital universitaire Houcine Bouzaiane de Gafsa à Diwan FM.

Les corps des trois victimes ont été transportés à la morgue de l’hôpital dans l’attente des formalités légales.

Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de l’accident.

I. B.