Belgique Egypte en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le choc Égypte – Belgique s’annonce comme l’un des temps forts de la Coupe du Monde 2026 à Seattle dans le Groupe G, opposant la star africaine Mohamed Salah à l’armada belge menée par Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Jérémy Doku. Après une préparation marquée par la confiance affichée du sélectionneur égyptien Hossam Hassan et l’ambition des Diables Rouges de prendre l’initiative dès l’ouverture, cette confrontation voit également Omar Marmoush, Youri Tielemans et Thibaut Courtois sur le devant de la scène. Avec l’Égypte en quête de sa première victoire historique en phase finale et la Belgique déterminée à réaffirmer son statut de favori du groupe, tous les regards seront tournés vers cette rencontre décisive dès le coup d’envoi.

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