Météo | Alerte aux orages et pluies localement intenses cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des cellules orageuses accompagnées de précipitations et de chutes de grêle, attendues sur plusieurs régions du pays pour cette nuit.

Des nuages orageux se développeront d’abord sur les régions ouest du nord et du centre, apportant des pluies parfois abondantes, puis gagneront ensuite localement les régions de l’Est.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes variant entre 19°C et 24°C au nord et sur les hauteurs et entre 25°C et 31°C dans le reste du pays.

Y. N.