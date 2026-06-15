Tunisie | Officiel : Date du Nouvel an de l’Hégire

Le Mufti de la République a officiellement annoncé la date du premier jour du mois de Muharram, marquant ainsi le début de la nouvelle année hégirienne 1448.

Dans un communiqué publié ce lundi, le Mufti a précisé que les travaux d’observation du croissant lunaire menés par les commissions régionales à travers le pays, ont révélé que le mardi 16 juin 2026 correspondra au premier jour du mois de Muharram, confirmant ainsi les prévisions des calculs stronomiques.

Le cabinet du Premier ministre à Tunis avait annoncé pour sa part un jour de congé pour les fonctionnaires, les autorités locales et les institutions publiques à caractère administratif, et ce à l’occasion du Nouvel an de l’Hégire.

Y. N.