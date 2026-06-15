Alerte ANCS | Un site frauduleux usurpe l’identité de plusieurs institutions financières

L’Agence nationale de la cybersécurité (ANCS) appelle à la vigilance après la détection d’un site électronique frauduleux usurpant des plateformes financières officielles.

Via son avertissement l’ANCS affirme que le site électronique frauduleux usurpe l’identité de plusieurs établissements financiers en copiant fidèlement l’apparence et le contenu de leurs plateformes officielles de quoi tromper les utilisateurs, et ce, dans le but de les inciterà divulguer des données personnelles et bancaires sensibles via des formulaires suspects.

Face à cette menace de phishing (hameçonnage), l’ANCS appelle les internautes à la plus grande vigilance et recommande de vérifier systématiquement l’adresse URL, de se méfier des liens directs et de ne jamais divulguer les mots de passe, les codes confidentiels ou les coordonnées de cartes bancaires sur des plateformes non vérifiées.

Y. N.