Incendie à Testour | 3,5 hectares ravagés par les flammes

Les équipes de la Protection civile, en coordination avec les agents de la direction générale des forêts, ont réussi à maîtriser un incendie à Testour à Béja

L’incendie s’est déclaré dans l’après-midi de ce lundi 15 juin 2026, dans la région de Sidi Ameur et selon une source de la Protection civile à Béja, relayée par l’agence Tap, le bilan provisoire des dégâts s’élève à 3,5 hectares de cultures de blé dur entièrement ravagés.

La même source a ajouté que 0,5 hectare de mauvaises herbes et de débris de bois ont également été ravagés par les flammes et que la propagation des flammes a pu être stoppée, limitant ainsi l’impact sur les terres agricoles environnantes.

Y. N.