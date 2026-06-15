Tunis | Azedine Beschaouch remis en liberté

L’ancien ministre Azedine Beschaouc, a été remis en liberté, dans l’après-midi de ce lundi 15 juin 2026, annonce l’avocat Sami Ben Ghazi.

Mardi dernier, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a émis des mandats d’arrêt contre cinq prévenus, dont Azedine Beschaouc en sa qualité d’ancien chef de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage dans le cadre d’une affaire liée à des soupçons de corruption dans une opération de cession de biens municipaux.

Ce mandat a été exécuté tard dans la nuit du mercredi 10 juin, l’ancien ministre a été arrêté dans des conditions dénoncées par sa famille, qui a alors affirmé «qu’il n’a pas été autorisé à prendre la bouteille d’oxygène qu’il utilise pour respirer et qu’il souffre de difficultés à se déplacer».

De son côté, la chaîne de télévision nationale avait affirmé, vendredi, que M. Beschaouch avaot été pris en charge par le service de cardiologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, avant l’annonce de sa libération ce lundi par Me Ben Ghazi.

Y. N.