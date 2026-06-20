Tunisie | L’éternel retour Tabarka Jazz Festival

Le Tabarka Jazz Festival revient du 3 au 9 juillet 2026 pour sa 20e édition, marquant le retour dans le calendrier culturel tunisien de l’un des événements musicaux les plus emblématiques du pays.

Créé en 1973 sous l’impulsion de celui qui deviendra un grand voyagiste, Lotfi Belhassine (Air Liberté, Club Aqarius), ce festival a vu défiler des légendes internationales, à l’image du trompettiste Dizzy Gillespie et a connu une fortune diverse au gré des ans. Il n’y avait pas d’hôtels climatisés à l’époque : les festivaliers dormaient au clair de lune, dans des paillotes et s’adonnaient, dans la journée, à diverses activités : danse, poésie, poterie, etc.

Après plus de six ans d’absence, le festival accueillera à nouveau le public au Théâtre de la Mer de Tabarka, ville du nord-ouest de la Tunisie surplombant la Méditerranée et traditionnellement associée au tourisme balnéaire, à la musique live et à la fusion des cultures méditerranéenne, africaine et internationale.

Le programme principal comprend sept concerts, avec des artistes venus de Tunisie, d’Algérie, du Liban, de Cuba, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Le concert d’ouverture, le 3 juillet, sera donné par le pianiste et compositeur cubain Alfredo Rodríguez, reconnu pour son style unique mêlant jazz, musique classique et rythmes afro-cubains. Le lendemain, la chanteuse américaine Liz McComb, figure emblématique du gospel et du blues, montera sur scène. Le 5 juillet, le projet Osool, avec Yacine Boulares et Soufiane Saidi, proposera un mélange de jazz contemporain, de sonorités maghrébines et de traditions nord-africaines.

Le compositeur et pianiste libanais Tarek Yamani se produira le 6 juillet, tandis que Dee Dee Bridgewater sera à Tabarka le 7 juillet avec son projet ‘‘We Exist’’. Le 8 juillet, le collectif britannique Kokoroco, représentant de la nouvelle scène jazz londonienne, mêlera afrobeat et highlife. La soirée de clôture, le 9 juillet, accueillera Veronica Swift et Akua Naru, artiste américaine reconnue pour son style musical alliant jazz, soul, blues et textes engagés.

En parallèle des concerts au Théâtre de la Mer, un programme gratuit, ‘‘Street Jazz’’, sera proposé dans les rues de la ville. Parmi les artistes annoncés figurent Djamel Laroussi d’Algérie, Mão Cabeça du Portugal, Innēr Sense de Serbie et plusieurs artistes tunisiens, dont Mohamed Ali Kammoun avec ‘‘Jazzna’’, Fawzi Chekili avec ‘‘Taqasim Revival’’, Omar El Ouaer avec Octun Quartet, Ahmed Ajabi avec Jazztet et Aziz Zouaoui avec Siroko.

Le retour du festival a également des retombées économiques et touristiques. Le choix des dates, début juillet, vise à dynamiser la vie culturelle de Tabarka dès le début de la saison estivale, avant que les hôtels ne soient complets.

L’événement, désormais placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ambitionne ainsi de réintégrer la ville dans le circuit des grands festivals de musique d’été.

I. B.