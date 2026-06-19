Maison des Arts à Tunis | Voyage dans la mémoire du football italien

Le football comme langage populaire, archive sentimentale et pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée. Tel est le thème central d’«Histoires de football entre l’Italie et la Tunisie», l’exposition qui se tiendra à la Maison des Arts du Belvédère, Dar El Founoun, à Tunis, du 23 juin au 23 juillet 2026. Le football italien, absent de l’actuelle Coupe du Monde, se fait ainsi présent par sa glorieuse histoire.

Organisée par l’Institut culturel italien à Tunis et l’ambassade d’Italie en Tunisie, et conçue par Marco Ferrero de Mo’ Better Football, l’exposition commémore le 65e anniversaire de la collection Panini Footballers, fondée en 1961 et devenue l’un des objets les plus emblématiques de la culture sportive italienne, et coïncide avec la 23e Coupe du Monde de la Fifa.

L’exposition explore le football à travers les stickers, un format éditorial compact capable d’immortaliser visages, maillots, écussons et saisons sportives dans la mémoire collective.

Popularité de la Serie A en Tunisie

Albums, images d’époque, maillots, documents d’archives et témoignages visuels accompagneront le public dans un voyage à travers le sport, la culture populaire et l’imagerie télévisuelle, retraçant l’évolution du langage visuel du football et le rôle des stickers dans la formation de générations de supporters

Une attention particulière est portée aux relations italo-tunisiennes. L’exposition met en lumière comment, entre les années 1970 et 1990, la diffusion de la télévision italienne et la popularité de la Serie A en Tunisie ont contribué à forger un répertoire commun d’images, de champions, d’équipes et de rituels sportifs.

Pour de nombreux supporters tunisiens, le football italien était une présence familière, suivi à la télévision et se traduisant par un sentiment d’appartenance, une passion et des récits partagés.

Le mouvement ultra tunisien s’inspire également, de par son histoire, du mouvement italien.

Le football comme langage universel

L’inauguration aura lieu le 23 juin 2026 à 18h30 et sera suivie d’une table ronde consacrée à la culture footballistique et à la mémoire sportive. Parmi les intervenants figureront les journalistes sportifs de la radio nationale tunisienne Mourad Ayari et Mohamed Menzli, le commissaire d’exposition Marco Ferrero, le collectionneur d’albums Panini Gianni Bellini et l’expert en football Valfrido Aghilone.

Le choix du lieu, Dar El Founoun, confirme la vocation culturelle de l’initiative : il ne s’agit pas d’une simple exposition nostalgique, mais d’une lecture du football comme patrimoine populaire et audiovisuel, capable de retracer les échanges, les influences et les continuités entre l’Italie et la Tunisie.

Entre mémoire collective et patrimoine audiovisuel, l’exposition célèbre le football comme un langage universel et un outil de dialogue interculturel.

L’entrée à l’exposition est gratuite.

I. B.