Quel marketing territorial pour Bizerte ?

Bizerte a accueilli, le 18 juin 2026 à l’hôtel El Andalucia, un forum consacré à la promotion de l’investissement régional sous le thème : «Bizerte se mobilise pour l’investissement : vers un nouveau marketing territorial». L’événement a été coorganisé par la Conect Bizerte, le comité régional de l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) et la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Est (CCINE).

Lotfi Sahli

Cette rencontre a réuni décideurs publics, investisseurs, experts et acteurs économiques autour d’un objectif commun : renforcer l’attractivité de la région et identifier des solutions concrètes pour améliorer le climat des affaires. Les participants ont échangé leurs expériences et confronté leurs visions afin de faire émerger une stratégie territoriale plus compétitive et mieux adaptée aux attentes des investisseurs.

Faire de Bizerte un hub sud-méditerranéen

Ont participé à ce forum, en plus des organisateurs, plusieurs institutions nationales et régionales, dont, l’APII, l’Apia, la Fipa, la TIA, la CRDA, la Faculté des Sciences de Bizerte, l’Utica, le Centre d’Affaires, le Commissariat régional du tourisme, ainsi que le ministère de l’Industrie, le Pôle de compétitivité et le Parc d’activités économiques de Bizerte, ainsi qu’une banque étatique et une autre privée.

Les travaux ont été modérés par Mounir Mejdoub, qui a assuré la conduite des différents panels.

Par ailleurs, deux entreprises, l’une italienne et l’autre tunisienne, ainsi qu’une startup, ont témoigné de leurs parcours de réussite après des trajectoires marquées par des difficultés et des défis

Au-delà des constats, les travaux ont débouché sur une série de recommandations traduisant une ambition clairement affichée : faire de Bizerte un hub économique incontournable en Méditerranée. Confrontés aux défis d’attractivité et de compétitivité, les acteurs publics et privés de la région ont ainsi tracé une feuille de route articulée autour de cinq axes stratégiques majeurs.

Des opportunités d’investissement à fort potentiel

Une présentation institutionnelle a mis en lumière les principales opportunités d’investissement offertes par le gouvernorat de Bizerte, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la logistique, du transport, de l’économie bleue, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme alternatif, du digital et des services innovants. Les résultats d’une enquête sur l’état des lieux de l’investissement dans la région ont également été présentés.

Les débats se sont articulés autour de plusieurs panels. Le premier a porté sur les leviers de l’attractivité territoriale, notamment la compétitivité régionale, la visibilité de Bizerte, les attentes du secteur privé et les questions foncières. Le deuxième s’est intéressé à l’accélération et à la sécurisation des projets d’investissement à travers la simplification des procédures, la gouvernance territoriale, l’innovation, l’industrie 4.0 et la transformation digitale. Un troisième panel a été consacré aux mécanismes de financement, avec la participation de représentants du secteur bancaire.

Moderniser les infrastructures et simplifier l’investissement

Parmi les principales recommandations formulées, les participants ont souligné l’urgence de moderniser les infrastructures de transport et de digitalisation, tout en anticipant la phase post-achèvement du nouveau pont et de la Marina. Ils ont également proposé l’exploitation des câbles numériques sous-marins méditerranéens afin de positionner la région sur le secteur des big data.

Pour améliorer le climat des affaires, ils ont préconisé la création d’une cellule permanente d’accompagnement (task force) et d’un guichet unique régional destinés à réduire les délais administratifs.

Ces mesures seraient accompagnées par la mise en place d’un observatoire de la compétitivité et par une révision structurelle des codes de l’investissement et des forêts.

Les recommandations ont également mis l’accent sur un nouveau marketing territorial à travers le lancement de la marque «Bizerte Invest», dotée d’une identité visuelle propre et d’une plateforme numérique multilingue.

Un rendez-vous annuel de l’investissement serait instauré pour renforcer cette dynamique de promotion économique, tandis que le potentiel du Cap Angela, point le plus septentrional du continent africain, serait davantage valorisé dans une perspective de tourisme durable.

Capital humain et transition écologique

Enfin, le rapport a insisté sur l’importance du capital humain et de la transition écologique. Le renforcement des synergies entre l’université et l’entreprise a été présenté comme un levier essentiel pour répondre aux métiers d’avenir, avec un plaidoyer en faveur de la création de l’Université de Bizerte. En s’affirmant comme un pôle de référence de l’économie bleue, de l’industrie maritime et des énergies propres, Bizerte entend ainsi consolider son positionnement en faveur d’un développement territorial durable.

Les travaux du forum se sont achevés par l’adoption de cette feuille de route destinée à soutenir le développement économique de la région et à renforcer son positionnement comme pôle régional attractif pour l’investissement.