GreenAssist accompagne les TPME tunisiennes dans leur transition écologique

Greenov’i lance son troisième appel à manifestation d’intérêt GreenAssist dans le cadre de son dispositif de Vouchers verts destiné à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique.

Financé par l’Union européenne à travers le volet Entrepreneuriat Vert de son programme «Tunisie Verte & Durable» pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie, Greenov’i est mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet), le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Économie et de la Planification.

À travers cet appel, les TPME industrielles et les artisan·nes sélectionné·es bénéficieront d’un diagnostic environnemental approfondi visant à analyser leurs pratiques actuelles et à identifier des pistes d’amélioration dans les domaines de la gestion des déchets, de l’énergie et de l’eau.

Le programme GreenAssist propose aux entreprises bénéficiaires un diagnostic environnemental couvrant trois domaines prioritaires : la gestion des déchets ; la gestion de l’énergie ; et la gestion durable de l’eau.

Cet accompagnement vise à aider les entreprises à mieux comprendre leur impact environnemental, à identifier des opportunités d’optimisation de leurs processus et à élaborer des stratégies durables adaptées à leurs besoins et à leur activité.

L’objectif est de soutenir l’émergence de modèles de production plus responsables et de contribuer à l’intégration progressive des enjeux environnementaux dans le développement des entreprises tunisiennes.

Les opérateurs éligibles

Cet appel est ouvert aux artisan.es, TPME tunisiennes (y compris groupements d’entreprises) opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat ou de l’hôtellerie ; TPME et artisan.es tunisien·nes employant entre 1 et 199 personnes ; entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de dinars ; entreprises en activité depuis au moins trois ans ; entreprises en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales ; et entreprises disposant de la capacité à apporter un cofinancement potentiel à un projet de transition écologique dont le coût total des dépenses éligibles ne dépasse pas 60 000 euros.

Comment candidater ?

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature via le site Greennovi avant le 16 juillet 2026 à 23h59 (heure de Tunis).

L’ensemble des documents et informations nécessaires à la constitution du dossier de candidature est disponible sur le site web.

Sessions d’information

Afin de présenter le dispositif et d’accompagner les entreprises dans la préparation de leur candidature, des sessions d’information seront organisées en ligne (24/06/2025 à 14h) ; à la Technopôle Monastir (25/06/2026 à 10h) ; Novation city – Pôle de Sousse (25/06/2026 à 14h30) ; Centre d’affaires de Sfax (26/06/2026 à 10h) ; Citet à Tunis (01/07/2026 à 10h).

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 16 juillet 2026 à 23h59.

Pour plus d’informations et pour déposer une candidature : Greenovi ; Facebook ; LinkedIn; Instagram.