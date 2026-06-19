Gammarth accueille la 13e Coupe de Tunisie de golf

La saison 2025-2026 de golf vivra apothéose ce weekend avec la treizième édition de la Coupe de Tunisie qui clôturera une saison riche en événements et qui a permis l’éclosion de jeunes talents. Ces derniers se sont distingués, notamment, lors de la finale des jeunes il y a deux semaines à Hammamet, et ils sont appelés à prendre la relève dans un futur proche.

La fête annuelle du golf aura donc lieu le samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 au golf The Residence Gammarth qui accueillera cette compétition pour la troisième fois, après 2017 et 2020.

Cette épreuve, mise sur pied en 2014, tire son charme de son format puisqu’elle met aux prises les meilleurs joueurs et joueuses de chaque association dans une épreuve par équipes favorisant le rendement collectif en vue de monter sur la plus haute marche du podium.

Chaque association peut participer avec un maximum de 8 équipes de deux, dont trois au plus ayant 20 ans ou moins et le décompte des points se fait sur les quatre meilleurs scores lors des deux journées. L’association ayant obtenu le plus grand nombre de points remportera le trophée.

Exceptée l’ASGD absente, les cinq autres associations (AGH, AGK, GGA, CGC et GCM), représentée chacune par huit doublettes, seront toutes là, bien armées avec leurs meilleurs atouts pour jouer leurs chances jusqu’au bout. Au total, 80 joueurs et joueuses seront à l’œuvre à côté des doublettes de la FTG qui évolueront comme d’habitude hors concours.

Compte tenu de l’équilibre des forces en présence, on s’attend à deux journées intensément disputées entre l’AGH et les autres outsiders. Car d’une part l’AGH fera sa rentrée à la Résidence pour rééditer sa victoire de 2020 sur le même parcours, conserver son titre pour la 7e fois de suite et s’adjuger sa 8e couronne depuis 2014. L’AGK tentera tout pour récupérer un titre qu’elle n’a pas gagné depuis 2019, alors que la GGA, le CGC et le GCM jouant les trouble-fête au cours des précédentes éditions mettront tout en œuvre avec l’ambition de goûter pour la première fois à la consécration.