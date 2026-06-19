Cour d’appel de Tunis | Nouveau report dans le procès de Zied El Heni

La chambre correctionnelle près la Cour d’appel de Tunis a décidé, ce vendredi 19 juin 2026, de reporter l’examen de l’affaire visant le journaliste Zied El Heni.

Une source judiciaire a indiqué à l’agence Tap que ce renvoi concerne les poursuites engagées contre lui pour atteinte à autrui à travers les réseaux de communication et que l’affaire a été reportée au vendredi 26 juin 2026.

En première instance, le 7 mai dernier, le Tribunal de Tunis l’avait condamné à une peine d’un an de prison ferme dans le cadre de cette affaire.

La même source ajoute, que le journaliste a été condamné après avoir « porté atteinte aux magistrats en les qualifiant de criminelles ».

Y. N.