Météo-Tunisie | Prévisions pour cette nuit

​Des cellules orageuses locales sont attendues sur les hauteurs ouest du centre et du nord, accompagnées de quelques pluies, avant que le ciel ne se dégage sur l’ensemble du pays en fin de nuit.

C’est ce qu’indique l’Institut national de la météorologie (INM) a précisé que le vent soufflera relativement fort, cette nuit, près des côtes et dans le sud, et sera faible à modéré sur le reste des régions.

Le bulletin annonce par ailleurs des températures comprises entre 22°C et 25°C près des côtes est et sur les hauteurs, et varieront entre 25°C et 30°C dans le reste du pays.

Y. N.