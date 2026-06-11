Le mercredi 10 juin 2026, la chambre compétente du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 15 juillet 2026 l’audience relative à l’appel interjeté par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) contre la décision de suspension de ses activités.

Le comité directeur de la Ligue avait reçu, le 24 avril 2026, une ordonnance du président du Tribunal de première instance de Tunis suspendant les activités de l’organisation pour un mois. «La LTDH a formé un appel contre cette décision conformément aux procédures légales applicables, exerçant ainsi son droit à défendre son indépendance et à poursuivre ses activités dans le respect de la loi», indique son communiqué de presse.

En réaction à cette suspension, l’Union européenne (UE), principal partenaire de la Tunisie, a exprimé, dans un communiqué, sa «profonde préoccupation », qualifiant la LTDH d’«organisation emblématique de la société civile tunisienne, un acteur essentiel pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Tunisie, et co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2015.»

«L’Union européenne continuera à suivre de près la situation et à engager un dialogue avec les autorités tunisiennes pour promouvoir les droits de l’homme et l’État de droit dans le pays, conformément à l’Accord d’association UE-Tunisie et aux obligations nationales et internationales de la Tunisie », a-telle ajouté dans son communiqué.

I. B.