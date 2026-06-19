Maroc vs Ecosse en live streaming : Coupe du Monde 2026

Alors que le Maroc affronte l’Écosse ce vendredi 19 juin en Coupe du Monde 2026 dans un duel décisif du Groupe C, les Lions de l’Atlas cherchent à rebondir après leur nul 1-1 face au Brésil, tandis que l’Écosse, leader du groupe après sa victoire 1-0 contre Haïti, veut conforter sa position et se rapprocher des phases à élimination directe. Avec des noms clés comme Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss ou encore Scott McTominay et Andrew Robertson, cette confrontation tactique au Gillette Stadium de Boston promet intensité et enjeux majeurs pour les deux sélections.

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