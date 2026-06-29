Météo | Orages isolés et températures élevées cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues cette nuit sur le Centre-Ouest, ainsi que sur certaines régions du Nord et du Sud du pays.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), le temps s’éclaircira ensuite pour devenir peu nuageux sur l’ensemble du pays, avec des vents forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur.

Quant aux températures, les minimales oscilleront entre 25°C et 30°C. Elles descendront toutefois autour de 23°C sur les hauteurs ouest et atteindront 33°C dans le Sud-ouest.

Y. N.