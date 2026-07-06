Tunis | Terrorisme : La Cour d’appel confirme la condamnation de Chaouachi

La Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce lundi 6 juillet 2026, la condamnation à 55 ans de prison ferme prononcée à l’encontre du terroriste Bilel Chaouachi.

Dirigeant des organisations terroristes Ansar al-Charia et Daech, Bilel Chaouachi, alias Abou Yahya Zakaria, est poursuivi pour des actes terroristes commis en Syrie, pour d’autres planifiés en Tunisie, ainsi que pour avoir embrigadé des jeunes et facilité leur départ vers les zones de conflit.

Ce dernier a également été condamné pour avoir fait l’apologie d’actes terroristes, notamment des attaques ciblant le bus de la sécurité présidentielle au centre-ville de Tunis en novembre 2015.

Y. N.