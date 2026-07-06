Zarzis | Campagne contre les infractions sur le domaine public maritime

Une campagne conjointe menée ce lundi 6 juillet 2026 à Zarzis a permis de sanctionner plusieurs dépassements liés à l’occupation temporaire des plages.

Cette opération a mobilisé les services de la garde maritime de Zarzis, la municipalité de Zarzis-Nord, ainsi que la direction régionale de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) de Médenine.

Le bilan de cette intervention, qui vise à contrôler la conformité des installations avec les autorisations accordées sur le domaine public maritime, a ciblé les zones de Hessi Jerbi, Ras Marmour et El Ogla et a permis la saisie de parasols et de cabanes anarchiques et de dresser 6 procès-verbaux d’infraction.

L’Apal a fermement rappelé que ces campagnes de contrôle se poursuivront de manière périodique et intensive tout au long de la saison estivale afin de dissuader les contrevenants et surtout pour préserver le littoral.

Y. N.