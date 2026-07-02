Le Festival de Hammamet fête ses 60 ans  

Le Festival international de Hammamet célèbre cet été sa 60e édition avec une programmation de 32 spectacles venus de 12 pays. Il se déroulera du 11 juillet au 13 août 2026 sous le slogan «Des souvenirs à l’infini».

Accueilli dans l’amphithéâtre du Centre culturel international de Hammamet (CCIH), ce festival d’été historique réaffirme sa vocation méditerranéenne et internationale. Il propose une programmation mêlant musiques du monde, théâtre et danse, tout en mettant à l’honneur de grandes figures des scènes arabe et internationale.

La soirée d’ouverture, le 11 juillet, sera consacrée au théâtre tunisien avec la pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi, suivie le 12 juillet du retour du musicien et joueur de oud Dhafer Youssef avec son projet Shiraz.

Parmi les temps forts du début du festival, on compte également la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan le 13 juillet et l’artiste espagnole Bebe le 15 juillet.

Le volet musical fait la part belle aux artistes arabes, méditerranéens et italiens. Des artistes tels que Yara, Joseph Attieh, Faraj Suleiman, Marcel Khalife, Melhem Zein, Najat Aâtabou et Adam sont attendus sur scène. La programmation internationale inclut aussi le groupe algérien Gnawa Diffusion, l’artiste américain Big Daddy Wilson, le Buena Vista Orchestra (Cuba), Salif Keïta (Mali), Mariza (Portugal) et l’Italien Mario Biondi — dont le concert est prévu pour le 2 août avec le soutien de l’Institut culturel italien et de l’ambassade d’Italie à Tunis.

Une place importante est accordée à la création tunisienne, avec des projets musicaux et théâtraux portés par Mehdi Mouelhi, Noor et Selim Arjoun, Selim Ben Safia, Outail Maaoui, Nordo, Bouthaina Nabouli, Nizar Saidi, Cyrine Gannoun et Moez Achouri. Le festival s’achèvera le 13 août — date coïncidant avec la Journée nationale de la femme tunisienne — par un concert de la chanteuse Sofia Sadok. Établi dans le cadre enchanteur de Dar Sébastien et de son théâtre en plein air surplombant la mer, le Festival international de Hammamet demeure l’un des événements culturels emblématiques de l’été tunisien. Cette édition du 60e anniversaire vise à honorer l’héritage du festival tout en renouvelant son identité grâce à une programmation mêlant musiques populaires, jazz, fado, tarab, blues, sonorités électroniques, musiques africaines et performances théâtrales innovantes.