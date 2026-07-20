Tounes Clean-Up | Quand la chaleur n’arrête pas les bénévoles pour une Tunisie plus propre

L’Association Tounes Clean-Up a mené une action de nettoyage ce samedi 18 juillet 2026 à Borj Cédria, qui a permis de trier pas moins de 150 kg de déchets en moins d’une heure !

Malgré des températures étouffantes, les bénévoles ont une nouvelle fois démontrer leur détermination à agir concrètement pour la préservation des espaces publics et du littoral.

L’association a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des bénévoles présents pour leur forte mobilisation notamment à l’association partenaire Tunisie Recyclage, qui a pris en charge la récupération et la valorisation de la totalité des déchets triés lors de cet événement.

À travers ce nouveau succès, Tounes Clean-Up rappelle l’importance de l’action collective et invite chacun à continuer à se mobiliser pour une Tunisie plus propre et plus respectueuse de son environnement.

Y. N.