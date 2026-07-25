Tunisie | 69ᵉ anniversaire de la République : L’opposition manifeste contre le pouvoir en place

À l’occasion de la célébration du 69ᵉ anniversaire de la proclamation de la République, plusieurs forces d’opposition, regroupant partis politiques et société civile, ont investi les rues de Tunis pour dénoncer la situation socio-politique en Tunisie.

Au centre-ville de Tunis, des rassemblements ont réuni des figures politiques, des militants des droits humains et des citoyens de différents bords, allant du parti islamiste Ennahdha à la gauche tunisienne, en passant par le Parti destourien libre (PDL). Ils étaient plusieurs dizaines venus exprimer leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient de « dérive autoritaire sans précédent ».

Dénonçant une atteinte à la liberté d’expression, une situation économique de plus en plus difficile marquée par des pénuries, des coupures d’eau et d’électricité ainsi que la montée du chômage, les manifestants ont appelé au départ du président Kaïs Saïed, au rythme du slogan phare de la révolution de 2011 : « Travail, liberté, dignité nationale ! »

Ils ont par ailleurs réclamé la libération des prisonniers politiques et d’opinion, le respect des libertés fondamentales et de l’indépendance de la justice, ainsi que la fin de l’état d’exception pour un retour à un processus démocratique pluraliste.

Du côté du pouvoir et des institutions, le ton était résolument orienté vers la stabilité et la souveraineté. À l’instar de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui a appelé à la cohésion nationale et à la réussite des réformes économiques, le pouvoir s’inscrit dans la continuité du processus amorcé le 25 juillet 2021.

« La République doit se renforcer par le travail, la justice sociale et la souveraineté pour répondre à la volonté du peuple », soutiennent, quant à eux, des partisans du chef de l’État, qui s’étaient rassemblés en nombre beaucoup moins important cet après-midi au cœur de Tunis. Pendant ce temps, l’opposition, toujours dans les rues de la capitale ce soir, accuse le pouvoir d’avoir « vidé la République de sa substance démocratique, faisant fi de la volonté du peuple ».

Y. N.