Fita 2022 : Najla Bouden exprime son optimisme

Prenant part au démarrage de la cinquième édition du « Financing investment & trade in Africa » (Fita 2022), ce mercredi 25 mai 2022, à Tunis, la cheffe du du gouvernement, Najla Bouden, a fait preuve d’optimisme concernant l’avenir économique de la Tunisie.

Elle a, en effet, déclaré que la Tunisie est une destination intéressante pour les investissements et que les acteurs économiques ont confiance dans les capacités tunisiennes, «lesquelles ont prouvé que la Tunisie a un rôle de premier plan sur le continent africain».

Organisé par le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), Fita 2022 comptera 2000 rencontres de networking et de BtoB professionnelles et constituera également l’occasion de faciliter les échanges à travers des tables rondes thématiques. Quelque 500 personnalités politiques et économiques issus de 45 pays et environ 3.500 hommes d’affaires tunisiens et étrangers y participent.

C. B. Y.