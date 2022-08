CNCI-Tunisie : Avis concernant la participation à la 95ème cérémonie des Oscars

Le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de « L’Oscar du meilleur film international », sera sélectionné par une commission organisée sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

A cet effet, nous invitons les producteurs dont les films correspondent aux critères définis par l’Académie des Oscars mentionnés ci-dessous, à déposer une demande écrite au bureau d’ordre du CNCI à la cité de la culture avenue Mohamed V Tunis, en rappelant que la 95ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles, le 12 mars 2023.

📍La date limite de dépôt est fixée pour le jeudi 01 Septembre 2022 à 17h00.

📍La demande doit être accompagnée des justificatifs confirmant l’éligibilité du film.

📍Les producteurs des films éligibles seront appelés à les déposer au format DCP et liens de visionnage.

📍📍 Lien :SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD https://www.oscars.org/…/95aa_international_feature.pdfNAL

Communiqué