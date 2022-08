Elyès Jouini : «En tant que Senior research fellow, Chahed aura plus qu’une position honorifique à Havard»

Après avoir affirmé que Youssef Chahed a été recruté en tant que fellow à l’université de Havard et que c’est «la forme la plus lâche d’association à l’institution», l’universitaire et politicien Elyès Jouini a tempéré ses propos…

Il a affirmé, hier, via un nouveau post Facebook, qu’il «ne voulait ni de dénigrer la fonction ni le récipiendaire», et qu’«au vu du communiqué complet de Harvard, Chahed sera même senior research fellow in résidence, [ce qui signifie] qu’il ne s’agit pas que d’une position honorifique mais qu’il y aura également encadrement d’étudiants.»

C. B. Y.