« Tirailleurs » avec Omar Sy prochainement dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film « Tirailleurs » avec Omar Sy en tête d’affiche sortira dans quelques jours dans les salles de cinéma en Tunisie. Le film se situe durant la première guerre mondiale et rend hommage aux combattants recrutés de force.

Plusieurs beaux films sont prévus de sortir prochainement dans nos salles de cinéma. Le public tunisien aura notamment rendez-vous avec le film franco-sénégalais « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied qui sort à partir du mercredi 4 janvier, au même titre qu’en France.

Le film qui avait fait sa première mondiale au Festival de Cannes 2022 dans la section « Un certain regard », raconte l’horreur de la guerre notamment pour les combattants recrutés de force pour combattre dans l’armée française durant la première guerre mondiale, et ce, à travers l’histoire émouvante d’un jeune et de son père sénégalais.

F.B