Les entreprises tunisiennes invitées à participer à Seafood’2023 à Barcelone

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) organise la participation tunisienne au Salon international des produits de la mer (SEAFOOD’2023) à Barcelone, du 25 au 27 avril 2023.

Les inscriptions sont ouvertes pour participer au salon Seafood’2023 qui aura lieu à Barcelone.

Quelques 30.000 professionnels du secteur sont attendus. Les principales activités reliées aux produits de la mer de ce salon de dimension internationale faisant partie de Global Seafood (Amérique du Nord et Asie) sont les aliments, les boissons, la transformation, l’emballage, et les machines dédiées à ce secteur.

Sont particulièrement ciblés les chefs d’entreprises, les directeurs des achats, les acheteurs de labels privés et acheteurs d’équipements, d’emballages, et autres produits de gros volume.

Outre l’exposition, le programme de la manifestation comporte des conférences composées de 20 sessions sur des thèmes d’actualité tels que les nouvelles solutions apportées au secteur à savoir le climat, la santé, ainsi que les tendances du consommateur.

Quant au pavillon de la Tunisie – un stand clé en main – qu’organise l’Apia en collaboration avec le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (Gipp) – il prévoit la décoration et la signalétique, l’aménagement (sol, cloisons, éclairage et enseignes), le mobilier de base, les présentoirs (vitrines, frigidaires, congélateurs, etc.), le nettoyage, et une assistance des organisateurs pendant le déroulement du salon.

La superficie offerte aux exposants tunisiens au sein du pavillon tunisien va de 9 m2 à 40 m2, ou plus.