La presse tunisienne en deuil : Le journaliste Mokhtar Tlili n’est plus

La presse tunisienne en deuil : le journaliste Mokhtar Tlili, a tiré sa révérence, aujourd’hui samedi 14 janvier 2023.

Grand journaliste, qui a collaboré avec plusieurs institutions journalistiques notamment La Presse, Mokhtar Tlili décédé à l’âge de 74 ans, a également fondé et présidé la radio associative Chaambi FM.

Plusieurs journalistes ont exprimé leur douleur suite à cette douloureuse nouvelle en regrettant le départ d’un «grand Homme, bon et généreux, un grand journaliste, un militant qui aimait la vie plus que jamais et qui a toujours été présent pour ses amis».

Dans un post, le journaliste Khaled Guezmir, s’est quant à lui exprimé en ces termes : «Adieu la plume scintillante…Adieu cher Mokhtar… Adieu mon frère, mon ami de toujours depuis le café l’Univers dans les années 60 où tu militais déjà pour la Tunisie et démocratique et sociale …. La Tunisie de la liberté de penser, d’écrire et de dire … La Tunisie du bonheur éternel partagé. Aujourd’hui tu rejoins l’éternel dans son immense paradis avec le sourire discret du philosophe et la générosité immense du citoyen au cœur d’or… Nos larmes n’y peuvent rien, mais on ne t’oubliera jamais… Adieu… frérot».

