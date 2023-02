Hammamet : Dar Sebastian ouvre ses portes aux enfants pour les sensibiliser à l’écologie

Les jardins de Dar Sebastian à Hammamet accueilleront du 9 au 11 février l’événement culturel et éducatif Aqua-Ral qui propose aux enfants plusieurs activités artistiques autour de l’environnement.

À l’occasion des vacances scolaires du mois de février, le Centre culturel international de Hammamet organise une manifestation entièrement dédiée aux enfants âgés entre 8 et 15 afin de les informer et les sensibiliser sur les enjeux écologiques et les actions qu’ils pourraient faire pour préserver l’environnement.

Le programme comprend plusieurs ateliers artistiques de photographie, de réalisation de vidéo et de narration sur le thème du changement climatique. Les réalisations seront par la suite exposées aux jardins de Dar Sebastian.

Des experts du changement climatique et des défenseurs de la cause environnementale seront également présents pour donner des conférences. L’événement sera clôturé par une cérémonie de remise des prix aux photographes ayant réalisé les meilleures œuvres.

