Séisme : En images, les équipes de secours tunisiennes à pied d’œuvre en Syrie

La Tunisie se joint à l’effort international de solidarité pour les victimes des séismes qui ont frappé la Syrie et la Turquie le 6 février dernier, et ses équipes de secours et la délégation médicale arrivées sur place, sont déjà à pied d’œuvre à Alep.

La Direction générale de la protection civile tunisienne a publié, ce jeudi 8 février 2023, des photos des opérations menées par les équipes tunisiennes, qui poursuivent les recherches des disparus et des personnes piégées sous les décombres, en coordination avec les équipes syriennes et Algériennes, également dépêchées sur place..

La même source a également annoncé la découverte de 6 corps sans vie sous les décombres, ce jour, par ses équipes tout en réaffirmant la volonté et l’engagement des secouristes tunisiens à prêter main forte aux victimes de ce séisme dévastateur ayant frappé les deux pays et qui a fait des milliers de morts, de blessés et de disparus ainsi que des sans-abri.

De son côté Dr Samir Abdelmoumen médecin urgentiste, qui fait partie de la délégation médicale qui s’est rendue hier en Syrie, a également publié un premier témoignage, en affirmant que les dégâts sont énormes à Alep et que la situation est très difficile.

«C’est extrêmement dur surtout avec le froid glacial du soir hier -3° mais c’est une belle équipe et on gère très bien. L’équipe des unités spéciales et canines de recherche de la PC bosse en collaboration avec les équipes de la PC algérienne… Les Syriens malgré les difficultés sont extrêmement accueillants et fiers de notre présence. Ils adorent le peuple tunisien et cherchent à discuter et à prendre des photos avec nos équipes. Les dégâts sont énormes à Alep là où on travaille et rabbi ykadder el khir ou yahfedh nos deux peuples frères», a écrit Dr Samir Abdelmoumen depuis Alep.

