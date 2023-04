Évacuation des Tunisiens du Soudan : L’avion militaire sera de retour ce soir (Photos)

Le ministère de la Défense a annoncé qu’un avion militaire a décollé, ce mardi 25 avril 2023, depuis la base aérienne de Laouina pour rapatrier les Tunisiens vivant au Soudan, et ce, suite aux affrontements entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, qui ont éclaté depuis le samedi 15 avril et ayant fait des centaines de morts après dix jours de combats.

Dans son communiqué, le ministère de la Défense précise que l’avion a décollé en direction de l’aéroport d’Assouan en Égypte et qu’il sera de retour à l’aéroport de Tunis-Carthage ce soir.

Rappelons que le ministère des Affaires étrangères a indiqué dimanche 23 mars 2023 que ses services suivent de près la situation des Tunisiens au Soudan, et qu’une cellule de crise a été mise en place en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Khartoum.

Notons par ailleurs, qu’une trêve de trois jours, négociée sous médiation des Etats-unis, a débuté ce mardi et bien que l’armée ait confirmé le cessez-le-feu, on ignore si les combats ont réellement cessé à Khartoum, sachant que plusieurs pays continuent à évacuer leurs ressortissants.

