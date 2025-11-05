Au Collectif La Ruche | Redécouvrir la mode tunisienne

Du 14 au 16 novembre 2025, le Collectif La Ruche, à Bhar Lazreg, accueille Osmose, un pop-up mode de trois jours pour rencontrer les fondateurs des marques et découvrir leurs collections.

Installation artistique commune, pièces en vente et ateliers exclusifs (sur inscription) rythmeront cette expérience collective.

Les quatre marques présentes incarnent l’esprit d’Osmose à travers leurs univers singuliers. Il s’agit de :

Leîyou, marque tunisienne qui propose un wardrobe contemporain modulable et durable, ainsi que des bijoux faits main alliant élégance et audace ;

Sara Jomaa, native de Mahdia, qui crée des bijoux comme on tisse une histoire et puise dans une culture artisanale vivante les gestes transmis par sa mère. Formée au filigrane dans la médina de Tunis, elle cultive, avec son équipe, un savoir-faire exigeant, transmis et réinventé. Chaque pièce est pensée comme un bijou d’auteur : unique, sculptural, traversé par la lumière et la mémoire.

Eye.K, marque tunisienne de prêt-à-porter qui met en valeur l’élégance contemporaine à travers des pièces travaillées, minimalistes et un mélange de style tendance et vintage.

Awa, marque tunisienne dont les créations s’inspirent de l’architecture et du riche patrimoine culturel méditerranéen. Chacune de nos pièces est réalisée de manière éthique et responsable, en collaboration avec des ateliers locaux.

