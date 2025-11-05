Tunisie | Ahmed Abdelkefi libéré sous caution

Le Pôle judiciaire économique et financier a accepté, ce mercredi 5 novembre 2025, la libération provisoire et sous caution de l’homme d’affaires Ahmed Abdelkefi.

C’est ce qu’a fait savoir une source judiciaire citée par l’agence Tap, en précisant que la libération d’Ahmed Abdelkefi a été acceptée contre une caution de 25 millions de dinars tunisiens.

La même source a ajouté que l’ordre de mise en liberté a été exécuté après le versement du montant fixé.

Rappelons que l’homme d’affaires Ahmed Abdelkefi avait été placé en détention le 1er octobre dernier dans le cadre de l’enquête sur l’affaire du Fonds des dépôts et consignations (CDC).

Y. N.