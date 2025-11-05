Tunisie – Italie | Réexamen du projet de réutilisation des eaux usées

La Tunisie et l’Italie renforcent leur coopération en matière de ressources hydrauliques et d’agriculture durable, selon une approche d’économie circulaire. Dans le cadre du Plan Mattei, plus de 11 500 hectares ont été irrigués en Tunisie grâce au système Tanit.

Le secrétaire d’État aux ressources hydrauliques, Hamadi Habaieb, a présidé, le 3 novembre 2025, une réunion de travail avec une délégation italienne de haut niveau composée de représentants de l’ambassade d’Italie à Tunis, de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), de la Cassa Depositi e Prestiti et de l’Institut agronomique méditerranéen de Bari, en présence de représentants des autorités tunisiennes compétentes.

La réunion a porté sur le lancement récent du projet Tanit, une initiative stratégique pour la valorisation des eaux usées traitées, inscrite dans le Plan Mattei en faveur de l’Afrique.

L’objectif, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, est de lutter contre les effets du changement climatique et de garantir la sécurité alimentaire en améliorant la gestion durable des ressources en eau.

Le projet se divise en trois volets principaux : le traitement et la réutilisation des eaux usées, l’amélioration des performances du secteur agricole dans différentes régions et le soutien à la formation, à la recherche et à l’innovation.

«Ce projet est d’une importance capitale compte tenu des défis liés à l’eau auxquels la Tunisie est confrontée. Il renforcera la résilience du secteur agricole et contribuera à atténuer les effets du changement climatique, assurant ainsi la sécurité alimentaire des générations futures», a souligné Habaieb.

Les représentants italiens ont réaffirmé l’engagement du gouvernement italien à soutenir la Tunisie sur la voie du développement durable, se disant pleinement disponibles pour consolider la coopération bilatérale sur la période 2025-2027 et assurer une coordination continue en vue de la mise en œuvre efficace des différentes composantes du programme.

Selon le ministère de l’Agriculture, le projet Tanit concernera les stations d’épuration d’Attar, Méliane, Sfax, Enfidha et Agareb. Les eaux traitées provenant du Grand Tunis seront acheminées vers les exploitations agricoles de l’Office des terres domaniales (Bourguiba, Borj El Amri, El Kheir, Semenja, Enfidha et Chaal), réparties sur les gouvernorats du Grand Tunis, de Zaghouan, de Sousse et de Sfax.

Au total, plus de 11 500 hectares de terres agricoles devraient être irrigués, une avancée significative vers un modèle de production plus durable et circulaire.

Avec Tanit, la coopération italo-tunisienne confirme son rôle de pilier de la stratégie commune de gestion intégrée des ressources naturelles dans une région méditerranéenne confrontée à des défis environnementaux et climatiques, avec l’ambition de conjuguer sécurité de l’eau, modernisation agricole et innovation.

I. B.