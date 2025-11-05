OMCT Tunisie annonce la suspension de ses activités pour un mois

Le bureau de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) en Tunisie, a reçu dans l’après-midi du 5 novembre 2025 un procès-verbal de notification d’une ordonnance sur requête stipulant la suspension de ses activités pour une durée de 30 jours à compter de la date de la notification.

Durant cette période, l’OMCT Tunisie n’est malheureusement pas en mesure de fournir une assistance directe aux victimes de torture et leurs familles et suspendra l’ensemble de ses activités.

Cette mesure s’inscrit dans une série de suspensions visant, de manière préoccupante, plusieurs composantes de la société civile tunisienne. L’OMCT Tunisie compte sur la résilience des bénéficiaires de SANAD et des partenaires.

L’OMCT Tunisie réaffirme son attachement à l’État de droit et annonce qu’elle entreprendra les démarches légales nécessaires pour contester cette décision.

Communiqué