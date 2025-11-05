Tunis | Le Salon du chocolat & de la pâtisserie revient pour sa 7e édition

Le Salon du chocolat & de la Pâtisserie, évènement incontournable pour les amoureux de douceurs chocolatées et les acteurs de la gastronomie sucrée revient pour sa 7e édition .

Le rendez-vous gourmet de l’année se tiendra les 20, 21 et 22 novembre 2025 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) à Tunis.

« Soyez gourmands, n’hésitez pas à réserver votre stand dès maintenant », appellent les organisateurs (Infolines : (+216) 27 282 004/007).