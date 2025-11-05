Film hommage | La saga de Abderrazak Cherait

Farès Cheraït vient de réaliser un film consacré à la vie et l’œuvre de ‘‘Abderrazak Cherait, un homme libre’’, écrit par notre confrère Tahar Ayachi et produit par Dar Cheraït, dont la sortie est prévue au printemps 2026.

C’est un film hommage au visionnaire et humaniste Abderrazak Cheraït (1937–2024), fondateur du musée Dar Cheraït à Tozeur, du parc Chak Wak, et d’initiatives pionnières pour la culture, le tourisme et la dignité du Sud tunisien.

À travers des images d’archives, des témoignages et une narration poétique, le film retrace le parcours d’un homme libre : résistant, entrepreneur, écrivain, maire, député, mécène, industriel, syndicaliste, fondateur de la Banque du Peuple, bâtisseur et passeur d’héritage.

Bande annonce.