Pr. Walid Naija à la tête de la Direction générale de la santé

Le Professeur Walid Naija, Chef de service d’Anesthésie réanimation au CHU Sahloul de Sousse a été nommé au poste de directeur général de la santé.

Cette nomination a été publiée, ce 3 novembre 2025, dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort) sous le décret numéro 447 de l’année 2025, paru le 3 novembre courant.

Réagissant à la nouvelle, la Faculté de Médecine de Sousse a félicité Walid Naija pour sa nomination, en commentant : «Un leader visionnaire, engagé tant dans l’innovation pédagogique à la tête du Centre de Simulation de la Faculté, que dans l’excellence clinique en tant que chef du service au CHU Sahloul».

Et d’ajouter : «Nous sommes fiers de voir un professionnel aussi dévoué et inspirant accéder à cette haute responsabilité».

