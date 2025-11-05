Détenus en grève de la faim | Communiqué de la Direction des prisons

Le Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR) a publié un communiqué dans lequel a été démenti toute toute détérioration de la santé de certains détenus en grève de la faim.

La CGPR a souligné ce ce mercredi 5 novembre 2025, que contrairement à des rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux l’état de santé des détenus concernés est «normal et stable, et ce, sur la base d’examens médicaux et d’un suivi quotidien assurés par les équipes médicales et les agents pénitentiaires».

La même source a également tenu à préciser que certaines des grèves de la faim évoquées ne sont pas jugées sérieuses, en expliquant que des concernés « ont été aperçus en train de consommer de la nourriture malgré les annonce d’une grève de la faim sauvage» .

Tout en réaffirmant son total engagement à garantir les soins médicaux et les droits légaux de tous les détenus, conformément à la loi et aux procédures en vigueur, la Direction des prisons a annoncé que toute personne ayant diffusé de fausses informations à ce sujet, seront visées par des poursuites judiciaires.