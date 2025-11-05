La France continue de réprimer les voix palestiniennes

La France se rend, une fois de plus, complice du régime colonial sioniste en place en Israël en arrêtant ce matin, mercredi 5 novembre 2025, à 6h, Omar Alsoumi, Palestinien en exil et un des porte-paroles de l’association française Urgence Palestine. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Meaux pour apologie du terrorisme (sic !).

Dans un communiqué intitulé «Stop au harcèlement répressif contre les voix palestiniennes», Urgence Palestine rapporte que Omar Alsoumi a été arrêté à l’aube devant sa femme et ses enfants et son domicile familial perquisitionnée.

«Cette arrestation s’ajoute à plus de 6 mois de gel des avoirs, une décision administrative arbitraire qui met sa famille en situation de précarité», a précisé Urgence Palestine, ajoutant que «cette attaque intervient alors que le génocide et la colonisation se poursuivent à Gaza et en Cisjordanie, avec l’armement de la France et des puissances occidentales.»

Omar Alsoumi n’est pas un terroriste. C’est un activiste civil et pacifique qui défend la libération de sa terre et la fin de l’oppression de son peuple.

L’association dénonce, également, «une offensive répressive globale pour faire taire la résistance palestinienne» et exprime sa «solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour sa libération.»

«Cet acharnement survient alors que des soldats franco-israéliens de l’armée génocidaire sont de retour en France sans être inquiétés par les autorités», souligne encore Urgence Palestine, en précisant que les autorités françaises ont échoué à dissoudre l’association «grâce à la solidarité massive et populaire».

Le génocide là-bas tout comme la répression et l’impunité ici doivent être stoppés. Enfin, la liberté d’expression et d’organisation doivent être défendus.

Par ailleurs, un rassemblement de soutien à Omar Alsoumi se tiendra ce mercredi 5 novembre à 18 heures, devant le commissariat de Meaux (46 Av. du Président Salvador Allende, 77100 Meaux).

I. B.