ONFP | Pour une nouvelle vision orientée vers la santé familiale

Nous publions ci-dessous une réflexion visant de repenser le rôle de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) par un ancien cadre de cette institution. Il propose ici une nouvelle vision orientée vers la santé familiale prenant en charge les femmes, les couples et les jeunes. (Ph. ONFP).

Fethi Ben Messaoud *

Depuis plus de cinq décennies, l’ONFP a contribué à la réussite de la politique nationale de population et de santé reproductive. Grâce à ses programmes de planification familiale, de santé reproductive et de sensibilisation, le pays a connu une transition démographique exemplaire et une amélioration remarquable des indicateurs de santé.

Cependant, le contexte démographique et social a profondément changé : le taux de fécondité est désormais inférieur au seuil de remplacement; la population vieillit rapidement; les jeunes retardent le mariage et expriment de nouveaux besoins en matière de santé, de sexualité et d’équilibre personnel; les relations conjugales se fragilisent (hausse du divorce, isolement, infertilité); la santé mentale et la violence basée sur le genre prennent de l’ampleur; et les inégalités régionales persistent dans l’accès à la santé et à l’information.

Dans ce contexte, l’ONFP doit se réinventer pour devenir le pilier national de la santé familiale, un concept élargi qui englobe la santé physique, mentale, sexuelle et sociale des femme, des couples et des jeunes.

La vision stratégique est de faire de l’ONFP une institution nationale de référence pour la santé familiale, fondée sur l’équité, la prévention, l’innovation et le bien-être tout au long du cycle de vie. Et l’objectif général est de promouvoir la santé familiale intégrée à travers des interventions coordonnées en faveur de la femme, du couple et des jeunes, dans une perspective de développement durable, d’équité de genre et de cohésion sociale.

Les axes stratégiques

1 – Santé de la femme : une approche globale et préventive avec le développement de programmes de santé intégrée de la femme : dépistage des cancers, santé mentale, maladies chroniques, santé périnatale ; l’amélioration de la qualité des soins obstétricaux et postnatals; le renforcement de la prévention de la violence basée sur le genre et accompagnement psychologique; et, last but not least, la sensibilisation à la santé sexuelle, à la ménopause et à la parentalité.

2 – Santé et équilibre du couple : il convient de créer des centres de conseil conjugal et familial dans les régions ; mettre en œuvre de programmes d’éducation à la communication, à la parentalité et à la vie de couple ; prévenir et prendre en charge l’infertilité et des troubles sexuels ; intégrer les hommes dans les politiques de santé reproductive et familiale.

3 – Santé des jeunes (prévention, éducation) : mettre en place de centres jeunesse-santé offrant écoute, orientation et services adaptés; développer des programmes d’éducation complète à la sexualité dans les établissements scolaires et universitaires ; sensibiliser aux comportements à risque, à la santé mentale et à la prévention des violences ; promouvoir la participation des jeunes dans la conception et la mise en œuvre des programmes.

4 – Innovation, communication et numérique : lancer une plateforme nationale de la santé familiale (informations fiables, télé-conseil, orientation); utiliser des réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes et les couples; introduction de la télémédecine et du suivi numérique pour les régions éloignées ; moderniser le système d’information sanitaire de l’ONFP.

5 – Équité régionale et approche communautaire : renforcer le réseau de centres régionaux et mobiles de santé familiale; développer des approches participatives impliquant les collectivités locales et la société civile; former des pairs d’éducateurs et de médiateurs communautaires.

6 – Gouvernance, partenariat et durabilité : élaborer un cadre national de la santé familiale avec des indicateurs mesurables ; créer un Conseil national de la santé de la famille ; renforcer le partenariat international particulièrement la coopération sud-sud ; intégrer la dimension genre et droits humains dans toutes les politiques.

Cette nouvelle stratégie de l’ONFP marque une évolution majeure : du contrôle de la fécondité vers la promotion du bien-être familial global.

En plaçant la femme, le couple et les jeunes au cœur de son action, l’ONFP s’affirme comme l’institution nationale de la santé familiale, actrice du développement humain et du progrès social.

* Expert en population et développement, ancien secrétaire générale de l’ONFP.