L’homme d’affaires Abdelaziz Makhloufi libéré sous caution

L’homme d’affaires et ancien président du Club Sportif Sfaxien, Abdelaziz Makhloufi, a été libéré sous caution, dans la soirée de ce mercredi 5 novembre 2025.

L’agence Tap a précisé que Abdelaziz Makhloufi a été remis en liberté contre une caution d’un montant de 50 millions de dinars tunisiens, sachant que cette décision a été prise par le juge d’instruction près le pôle judiciaire économique et financier.

Rappelons qu’Abdelaziz Makhloufi est poursuivi pour malversations financières et administratives en lien avec la gestion de Henchir Chaâl, l’oliveraie appartenant à l’État tunisien et sous la gestion de l’Office des terres domaniales (OTD) qui est situé à Sfax.

Y. N.