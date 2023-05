Tunisie : un militant de gauche libéré deux heures après son arrestation

Naceur Ben Romdhane, membre du comité central du Parti des Travailleurs, a été relâché, dimanche 30 avril 2021, à 23 heures, après avoir été entendu au poste de police de la cité Riyadh à Sousse.

Naceur Ben Romdhane avait été arrêté deux heures auparavant par des agents de police pour avoir photocopié le communiqué publié par son parti à l’occasion de la célébration de la Journée mondial du travail, le 1er mai.

Dans un communiqué, le Parti des Travailleurs a déploré ce qu’il a qualifié de «grave atteinte à la liberté d’expression» et de «non respect des procédures légales» dans ce genre de situation au prétexte que «le communiqué était hostile à l’Etat».

«J’ai aussitôt informé mes camarades et mes amis avocats et défenseurs des droits humains qui sont arrivés au poste de police de la cité Riyadh. Le discours a alors totalement changé et on a cherché de faux prétextes pour justifier ce qui est arrivé», a expliqué Ben Romdhane, qui a lancé aux autorités le message suivant : «Nous le répétons encore une fois : nous ne tremblerons pas et nous ne cèderons pas. A bas toutes les pratiques restrictives des libertés !»

I. B.