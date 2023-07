JAP 2023 : «La Tunisie a relevé le défi» (Président de la Confédération africaine de badminton)

Le président de la Confédération africaine de badminton, Michel Bau, s’est félicité du succès de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage organisés du 23 au 30 juin dernier à Hammamet.

Le dirigeant africain a précisé, dans une déclaration à la presse, que les Jeux Africains de Plage se sont déroulés dans de bonnes conditions et connu un franc succès aussi bien au niveau des résultats qu’à celui de l’organisation.

Il a exprimé sa gratitude à l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) et au Comité National Olympique Tunisien (CNOT) pour les efforts consentis afin de réussir ce festival sportif continental qui a réuni plus de 1000 athlètes représentant 54 pays africains.

«Pour moi, la Tunisie a relevé le défi et a fait de ces jeux un festival sportif», a affirmé le dirigeant seychellois, ajoutant que le comité d’organisation a assuré les meilleurs conditions d’hébergement et de transport aux délégations participantes et aux supporters.

Il a estimé que toutes compétitions dont le badminton, se sont déroulées dans de bonnes conditions, saluant le rôle du comité d’organisation dans l’aménagement des sites des compétitions et des installations sportives dans la station balnéaire de Yasmine Hammamet.

«Les Jeux africains de plage, Hammamet 2023 resteront à jamais gravés dans nos mémoires», a-t-il souligné saluant à ce propos toutes les parties ayant contribué à leur réussite, en particulier le Comité National Olympique Tunisien.

«La Tunisie a placé la barre très haut et ce sera un défi à relever pour le prochain organisateur des Jeux Africains de Plage», a-t-il dit.

Il a également salué les efforts de la fédération tunisienne de badminton et de son président Raouf Sioud visant à promouvoir ce sport en Tunisie, soulignant que la réussite reste tributaire du travail.

Pour rappel, les sélections d’Afrique du Sud, du Nigéria, de Zambie, d’Algérie, du Bénin et de l’Ile Maurice sont les principales équipes ayant assuré une place sur le podium, que ce soit au niveau individuel (hommes et dames) ou en double mixte.

Le badminton est un sport olympique depuis l’édition de 1992 à Barcelone.

Communiqué